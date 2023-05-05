СБУ задокументувала колабораційну діяльність екс-голови Попаснянської райради та двох окупаційних «начальників» зі Старобільщини
СБУ продовжує збирати доказову базу щодо колаборантів та зрадників, які працюють на окупантів на Луганщині. За матеріалами Служби ще троє пособників рашистів отримали підозри в колабораційній діяльності.
Серед них – колишній «регіонал» та очільник Попаснянської районної ради, який з липня 2022 року виконує обов’язки заступника голови «адміністрації Попаснянського району лнр».
Також, за даними слідства, колишній керуючий справами виконкому Новопсковської селищної ради Старобільського району пішов на співпрацю з ворогом і нині працює начальником «відділу з питань державної служби та кадрів «адміністрації Новопсковського району лнр». А колишній правоохоронець влаштувався до окупаційної «адміністрації» Старобільського району начальником «відділу правової роботи».
Ці особі відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.
Досудове розслідування поводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
До речі, дехто з колаборантів зі Староібльщини вже отримав судові вироки.
Нагадуємо, що до 10 років за ґратами з конфіскацією усього майна заочно засуджено ексдепутатку Старобільської міськради від «партії регіонів», яка вступила в злочинну змову з окупантами і наразі обіймає посаду «заступника голови адміністрації Старобільського району лнр».
3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. СєвєродонецькTweet