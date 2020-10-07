На хабарі у 20 тис. доларів викрито посадовця Держекоінспекції столичного округу

Київською міською прокуратурою спільно з працівниками теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, затримано посадовця відділу Державної екологічної інспекції Столичного округу на одержанні 20 тис. доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, посадовець відділу держеконагляду за поводженням із відходами вимагав від технічного директора товариства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. доларів США за невнесення до акту перевірки виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.

Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 284 тис. гривень та 10 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура