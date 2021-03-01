В парке на Херсонщине погибли десятки лебедей (видео)

Специалисты сразу же отобрали 5 трупов погибших лебедей и направили их для исследования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

Специалисты Госпродпотребслужбы проводят проверку по факту гибели двух десятков лебедей в Херсонской области и устанавливают причины гибели.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

28 февраля на территории Национального природного парка «Нижнеднепровский» Олешковского района в районе рек Конка и Гнилуша были обнаружены тела 20 лебедей.

Специалисты, прибывшие на место, сразу же отобрали 5 трупов погибших лебедей и направили их для исследования на птичий грипп и болезнь Ньюкасла.

Утром, 1 марта, начато тщательное обследование акватории Днепра, Конки, Гнилуши.

«К сожалению, это уже третий известный случай гибели птицы в Херсонской области с начала этого года», — отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Она отметила, что по первому случаю гибели серых журавлей предварительно установлено, что птицы погибли от отека легких в результате отравления высокотоксичным веществом.

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«По второму случаю продолжается проверка и исследование в нескольких лабораториях. Ситуация находится на моем личном контроле: поставлена задача как можно быстрее установить, связаны ли эти три случая между собой», — рассказала Магалецкая. // УНИАН