За вбивство співмешканця матері судитимуть неповнолітнього мешканця Київщини

Фастівською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого неповнолітньою особою ( ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні поточного року між 17-річним мешканцем Фастівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та співмешканцем його матері виник конфлікт. Під час сварки юнак вирішив вбити чоловіка і реалізуючи свій намір завдав останньому сім ударів ножем в область грудної клітини. Від отриманих травм потерпілий помер.

Обвинувальний акт скеровано до Фастівського міськрайонного суду.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура