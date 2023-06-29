Мешканку Добропілля, яка допомагала корегувати російський вогонь, посадили на 7 років

Добропільський міськрайонний суд Донецької області визнав місцеву жительку винуватою у незаконній передачі інформації про розміщення і рух Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням вирок від 20 червня.

Приблизно у період із 1 квітня по 28 травня 2022 року обвинувачена в месенджері WhatsApp повідомила мешканці міста Волгограда Росіської Федерації інформацію військового характеру. А саме про про розташування підрозділів ЗСУ в певних будівлях на території міста, а також про рух українських літаків над Добропіллям у бік міста Москви РФ.

Також подібну інформацію вона повідомила по мобільному телефону іншій мешканці Добропілля.

У матеріалах справи були аудіозаписи телефонних розмов обвинуваченої та невстановленої жінки про розташування підрозділів ЗСУ. За змістом діалогу, обвинувачена є інформатором, який веде ворожу розвідувальну діяльність для корегувальника вогню — невідомої жінки. Мета діалогу — забезпечення ворожих сил розвідувальною інформацією, сприяння РФ і так званим «ЛДНР».

У телефоні обвинуваченої в браузері Google Chrome виявлено такі пошукові запити: «спутниковая карта доброполье донецкой области»,«новотроицкое донецкой области карта», «навигатор скачать», «доброполье краматорск карта», «ворошиловка андреевка донецка область», «новотроицкое донецкая область новости», «призрак новоросии телеграм», «карта доброполье с улицами и номерами домов», а також запити за адресами будинків, де розміщувались ЗСУ.

Двоє свідків впізнали за фотознімками обвинувачену як жінку, яка у квітні-травні минулого року перебували біля місцевих шкіл і постійно тримала при собі телефон.

У судовому засіданні громадянка вину визнала в повному обсязі і сказала, що готова понести покарання, але не надто суворе і просила не конфісковувати квартиру.

Пояснила, що її родичі народилися в Росії, вона вважає себе наполовину «руською». Співрозмовниця — її знайома, з якою вони раніше разом працювали. Інша жінка її знайома по Добропіллю. Після початку повномасштабної війни вони телефонували обвинуваченій та запитували про її справи. Обвинувачена підтвердила передачу інформації про місце розташування військових. Мотивів таких дій чітко пояснити не змогла, кажучи, що піддалася на пропаганду, хотіла, щоб люди знали правду.

Обставиною, що помʼякшує покарання, суд визнав активне сприяння розкриттю злочину, що підтверджується зокрема заявою жінки про добровільну видачу слідчому мобільного телефону і протоколом слідчого експерименту, під час якого обвинувачена дала показання.

Зловмисницю засудили до 7 років за ґратами.