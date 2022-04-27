Військове керівництво окупантів в рази занижує свої втрати на війні в Україні

Про це свідчать і нові перехоплення СБУ. Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.

«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…» — розповідає він своєму другу.

Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

«Командующему бригады прилетело (генеральська посада — прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…» — додає загарбник.

І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють — пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю.

Україна б’є і буде бити загарбників далі!

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України