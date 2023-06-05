У Києві затримали зловмисника, який вкрав з рахунку киянина ₴24 тисячі

Фігурант непомітно витяг з кишені перехожого гаманець та скориставшись його банківською карткою, зняв звідти гроші. За скоєння крадіжки в умовах воєнного стану йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час відпрацювання території Солом’янського району на вулиці Жилянській співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва викрили та затримали зловмисника, який обікрав перехожого. Для документування злочину прибула слідчо-оперативна група районного управління.

Правоохоронці встановили, що фігурант підійшов до потерпілого на вулиці та відволікаючи увагу жертви, непомітно витяг з його кишені гаманець. Потім правопорушник скористався викраденою банківською карткою та зняв з рахунку 24 тисячі гривень.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 42-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів.

За процесуального погодження із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва