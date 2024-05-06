У Миколаєві взято під варту підозрюваного в умисному вбивстві

За вбивство одного чоловіка та нанесення тяжких травм іншому затриманому загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що подія сталась близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова.

На місці події поліцейські з’ясували, що під час виниклого конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків отримали ножові поранення. Один із потерпілих помер на місці події, іншого – медики госпіталізували. Зловмисник втік.

Завдяки кропіткій розшуковій роботі оперативників, слідчих та фахівців кримінального аналізу, за участі спецпризначенців поліцейські встановили особу зловмисника та згодом місце його знаходження. Ним виявився 42-річний миколаївець.

Фігурант був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох або більше осіб».

Сьогодні, 6 травня, Центральний районний суд Миколаєва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області