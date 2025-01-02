У Львові повідомлено про підозру п’ятьом торговцям амфетаміном та канабісом

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру групі осіб за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, в квітні цього року у Львові п’ятеро місцевих мешканців організували збут амфетаміну та канабісу.

Психотропну речовину та наркотичний засіб реалізовували наркозалежним особам «з рук в руки», попередньо домовившись по телефону. Плату від «клієнтів» за «товар» отримували безпосередньо при зустрічі.

За результатами обшуків виявлено та вилучено близько 2 кг канабісу, телефони та грошові кошти.

Вартість вилученої забороненої речовини на «чорному» ринку становить близько 800 тис. грн.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

Слідчі дії тривають, призначено ряд експертиз. Також встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури