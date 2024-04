Кто и как в России производит FPV-дроны, чтобы убивать украинцев

«Привет-82», «Бумеранг», «Упырь», «Сибирячок», «Пиранья», «Гортензия», «Овод», «Велес» — все эти беспилотники-камикадзе, дроны-разведчики и «бомбардировщики» для сброса боеприпасов были разработаны в России для участия в войне против Украины.

Разработкой нередко занимаются частные лица, которые дают интервью пропагандистским изданиям, не показывая лиц и не называя имен, а коммуникацию ведут через анонимные Telegram-боты. Но некоторые из производителей дронов для военных, как выяснили в издании The Insider, вполне публичны и выстраивают свой образ успешных инновационных предпринимателей из Сколково и Кремниевой долины, имея действующие юрлица в США. На деле, впрочем, изобретения российских «инноваторов» часто оказываются закупленными на AliExpress игрушками.

Лучше «Бумеранг» в руках, чем дрон-такси в небе

Александр Атаманов — опытный стартапер, увлекается инновациями и беспилотным транспортом. На его счету несколько патентов на механизмы, которые могут использоваться в беспилотных такси. Кроме того, Атаманову удалось «продать» СМИ и военным идею робота-собаки с гранатометом — почти как Boston Dynamics, но на благо военной промышленности страны.

Этого робота его компания «Интеллект машин» представила на форуме «Армия-2022», чем произвела фурор в СМИ. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что собака, несущая на спине муляж гранатомета — это робот-игрушка от китайской компании Unitree Robotics, который продается на AliExpress. Чтобы замаскировать его, «Интеллект машин» надел на «собаку» черный облегающий костюм.

Главной же мечтой Атаманова было создание летающего мотоцикла — дрона-такси. Для этого еще в 2016 году он учредил фирмы одновременно в Калифорнии — Hoversurf Inc. и в России — ООО ОКБ «Ховер». Калифорнийской компании удалось получить несколько сотен тысяч долларов инвестиций от фонда Starta Capital и российских предпринимателей, а в 2019 году концепт летающего мотоцикла удалось «продать» полиции Дубая.

Александр Атаманов позирует рядом с прототипом ховербайка в 2018 году. Источник: Facebook

Впрочем, бизнес, по всей видимости, не шел гладко: в 2020 году Атаманов выставил долю в Hoversurf на продажу на «Авито» за 100 млн рублей. И, как он рассказывал «Ведомостям», основной доход компании приносила продажа маленьких дронов и комплектующих.

В своих соцсетях и интервью Атаманов — успешный инновационный предприниматель из Сколково и Кремниевой долины. Он никак не комментировал то, что Россия ведет войну в Украине, да и свои разработки не презентует как боевые — за исключением уже упомянутой робособаки. По всей видимости, именно в попытках наладить сотрудничество с оборонной отраслью Атаманов учредил новую компанию — «Интеллект машин», а следом и еще одну — ООО «КБ Атаманова».

Чем еще, помимо продажи игрушечного робота с AliExpress, занимается технологический стартап, стало известно случайно в сентябре 2023 года. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов похвастался тем, что в местном колледже собрали первую сотню квадрокоптеров «для наших бойцов», а местное информационное агентство отчиталось о том, что собирали дроны по лицензии от «Интеллекта машин».



Дроны для российских военных, собранные на Чукотке

. Источник: Владислав Кузнецов, Telegram

Дроны для фронта получили название «Бумеранг». Чукотский губернатор представил и фирменные коробки для квадрокоптеров, на которых видно логотип и фирменный шрифт компании. Благодаря этому The Insider удалось установить, что дроны связаны непосредственно с Атамановым — ведь именно этот логотип в 2023 году был зарегистрирован Роспатентом по заявке ООО «КБ Атаманова». Инновационный предприниматель решил не утруждать дизайнеров логотипом своей инновации и просто взял бесплатную картинку из стока иконок. Кроме того, по данным источника The Insider, на московском складе, где собирают дроны «Бумеранг», стоят и коробки, импортированные для Hoversurf Inc., с личным номером самого Александра Атаманова на стикере.

О применении на фронте дронов «Бумеранг» Минобороны России сообщило еще в марте 2023 года. «Четыре винта, четыре небольших двигателя, массивная аккумуляторная батарея и главный элемент этого дрона-камикадзе — специальная емкость, заполненная поражающими элементами, начиненная пластидом и снаряженная взрывателем. Антидроновое ружье против него бессильно», — так его описали на сайте министерства. Из чего состоит новый дрон, стало известно уже через несколько недель — трофейный экземпляр показал украинский волонтер Юрий Абдула.

Дрон «Бумеранг». Источник: Юрий Абдула, Facebook

«Делается из говна и палок. Как и все на россии. Беда в том, что производство их не остановят никакие в мире санкции», — прокомментировал конструкцию этого дрона Абдула <орфография и пунктуация авторские — The Insider>. Корпус сделан из текстолита, но в конструкции используются и импортные составляющие — аккумулятор, камера, видеопередатчик, электродвигатели, антенна и приемник.

«Сибирячок» из Китая

В отличие от Александра Атаманова, петербуржец Никита Шульпин не мнил себя визионером и создателем футуристичных машин. Он увлекался фотографией и развивал свою небольшую фирму по продаже фотоаппаратуры и мини-дронов для аэрофотосъемки. Видимо, именно налаженные связи с поставщиками запчастей для легких дронов, а также уход из России одного из самых популярных производителей квадрокоптеров — компании DJI — в 2022 году позволили компании Шульпина резко нарастить поставки, а следом и прибыль.

В 2022 году небольшая петербургская фирма, в которой работает один человек — сам Шульпин — увеличила выручку в три раза, по сравнению с предыдущим годом. Как стало известно The Insider, если за весь 2021 год Шульпин ввез в Россию оборудования на 28 млн рублей, то в 2022 году эта сумма составляла уже почти 92 млн, а в 2023 году — почти 2 млрд рублей.

Как же скромный петербуржец нашел новых столь крупных заказчиков оборудования для сборки дронов? Вероятно, благодаря одному из своих новых знакомых — Игорю Афанасьеву, директору сколковской компании «Гаскар Групп». В августе 2023 года Афанасьев передал Шульпину 25% одной из своих компаний. Примерно тогда же компания Шульпина резко увеличила импорт запчастей для дронов из Китая — в первую очередь производства компаний Tarot, T-Motor и Flash Hobby.

«Гаскар Групп» позиционирует себя как компания с инновационными решениями для бизнеса — в том числе, с помощью беспилотников. В ее линейке заявлены два квадрокоптера модели «Пеликан», а также станция для автоматического запуска дронов — дронопор HIVE. Правда, история компании на ее сайте обрывается на 2022 году, а еще один дрон из линейки с официальной страницы стыдливо удалили. Речь о беспилотнике «Сибирячок», который компания начала производить в 2023 году. В июне того же года квадрокоптер «с повышенной ветроустойчивостью» пропал с сайта компании — после того, как критики из числа Z-военкоров указали на ужасное качество и завышенную цену дрона, детали которого изготовлены с помощью «низкосортной 3d-печати».

Архивная копия сайта «Гаскар Групп» от 10 июня 2023 года

Канал URAL DRONE HUB публиковал фото БПЛА и инструкцию по использованию, которую предоставили военнослужащие. Некоторые детали дрона, которые легко распознать, действительно продаются на AliExpress, а также именно такие детали ввозила в Россию фирма Никиты Шульпина — например, камеры SIYI, системы управления Skydroid и двигатели Tarot. Причем импортировать именно такие детали Шульпин начал лишь в середине 2023 года, ранее подобное оборудование его не интересовало.

Производитель «Гаскар Групп» после скандала на почве несопоставимости качества и стоимости дрона убрал информацию о нем с сайта, а пропагандисты попытались замять этот репутационный ущерб. Так, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев сообщил, что общался с производителем (его имя не было названо) и тот, хотя и признал, что детали беспилотника действительно привозят из Китая («но у нас все производители дронов используют китайские запчасти»), программное обеспечение его написано в России.

Поскольку ни Никита Шульпин, ни его компания не ведут розничной торговли запчастями для дронов или дронами собственной сборки, единственное объяснение необходимости массово ввозить детали для дронов — это обеспечение потребностей группы «Гаскар». В пользу этого говорит также то, что выручка фирмы, которая, казалось бы, не должна быть ниже себестоимости ввезенных деталей, на деле в 2–3 раза ниже себестоимости. Примечательно, что, как установил The Insider, сама «Гаскар Групп» детали для своих дронов не импортирует — что также дает основание предполагать, что поставками занимается именно компания гендиректора «Гаскар» Афанасьева, долю в которой получил Шульпин.

Через неделю после скандала со стоимостью и качеством дрона издание SHOT опубликовало фото дрона, похожего на «Сибирячок», и сообщило, что он упал возле здания Центра научно-технической информации Минэнерго России в Подмосковье.

Впрочем, «Гаскар» не всегда стеснялся участвовать в жизни военных. Так, в августе она представила на форуме «Армия-2023» свой конструктор квадрокоптеров «Клевер.Гаскар Code». Хотя продукт позиционируется как обучающий конструктор для детей, его презентовали на выставке для военных.

The Insider направил ряд запросов в подразделения группы «Гаскар», а также партнерам группы, среди которых — университет штата Айова (США).

«Стужа» и «Вьюга» от мясника из Оренбурга

Оренбургский предприниматель Андрей Терехов — не инженер и не изобретатель. Он занимался мелким бизнесом. В 2023 году он возглавил некоммерческую организацию «Центр комплексной поддержки», которая стала предметом хвалебных публикаций российской пропаганды. Утверждалось, что ЦКП на некоем «предприятии под Оренбургом» организует сборку дронов на основе неких «оренбургских ноу-хау», и что у Терехова себестоимость дрона-разведчика составляет 30 тысяч рублей против 80 тысяч за китайский аналог.

С гордостью оренбургские медиа сообщили, что детали для дронов производятся на месте, правда, привели в пример только корпуса. На фотографиях сбитой «Стужи» удалось различить маркировку фирмы CADDXFPV — известного поставщика камер и других запчастей для дронов. В публикации сообщалось, что в месяц у Терехова производится 1000 дронов. Учатся управлять ими оренбургские кадеты.

Судя по сообщениям ОНФ, техническую сторону производства дронов могут курировать ООО «Фирма “ОренКлип“» и КБ «ОК-инжиниринг», связанные с оренбургским бизнесменом Михаилом Ивановым, который лично передавал «профессиональный дрон» (правда, импортный) российским военным. Основная специализация бизнесов Иванова — мясо.

По мнению украинских экспертов, изучивший сбитую «Стужу», «качество сборки этого дрона сильно выше, чем у “Бумеранга“. Компоновка и материалы наводят на мысль, что это Бумеранг XL, собранный адекватными руками. Если, конечно, слова “качество“ и “адекватные руки“ применимы к этой вот дичи».

Упырь-88 с «Уралдронзавода»

Екатеринбуржец Владимир Ткачук родился в 1991 году. В 18 лет он проходил по статье о распространении детской порнографии, позже работал риэлтором и клерком в сети поликлиник «Эпиона», а на досуге сидел в чатах националистов под ником «Yebok1488» и завел во «ВКонтакте» паблик «Повернутые на войне». В 2020 году группу даже отметило Минобороны России как ​​одно из лучших военных сообществ соцсети «ВКонтакте».

Именно с соавторами по группе и одноименному каналу в Telegram Ткачук решил разработать военный дрон еще в 2020 году. В 2022–2023 годах на пожертвования он с соратниками построил цех по сборке таких дронов, которые получили название «Упырь». Пропагандистское агентство ТАСС проект Ткачука называет «российским стартапом периода СВО», а сам блогер свою компанию назвал «Уралдронзавод». За неполный 2023 год фирма показала выручку в 3,6 млн рублей и даже закончила год с небольшой прибылью.

Дроны «Упырь». Скриншот из видео из канала «Повёрнутые на Z войне»

Судя по видео с производства, которые публикуют Ткачук и другие «военкоры», большая часть корпуса «Упыря» изготовлена на 3d-принтере. В репортаже агентства ТАСС о своей работе на сборке дронов-камикадзе рассказали несколько студентов местных университетов. Им пообещали в будущем заключить контракт с Министерством обороны — правда, неизвестно, в каком качестве.

«FPV-дрон как продукт хорош еще и тем, что продвигает сам себя. Так, видео из очков оператора при успешном боевом применении — отличная реклама, которую забирают соцсети и Telegram», — рассказывает о производстве корреспондент ТАСС, пытаясь выдать сборщиков «народного» боевого дрона за стартаперов. Кому и зачем нужно было бы покупать дроны-камикадзе после «рекламного видео» с убийством украинских солдат, репортер не уточняет.

The Insider не удалось выяснить, кто и где закупает детали для «Упыря». По словам Ткачука, к марту 2024 года дрон локализован на 60%. Он хвалится каналу «Царьград», что из-за отсутствия в свободной продаже видеопередатчиков его команда научилась делать собственные — «на российских чипах и платах». Новую модель дрона якобы уже официально закупает российское Минобороны.

«Пиранья» из ниоткуда

Дрон «Упырь» военкоры и пропагандистские издания сравнивают с еще одним российским беспилотником — «Пираньей», который был представлен в марте 2024 года. Как сообщила газета «Известия», дрон, который якобы первым уничтожил американский танк Abrams, производит Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья» из Ульяновска, и с зимы прошлого года оно поставило на фронт более 8 тысяч дронов. После этого заявления производители «Упыря» тут же поспешили сообщить, что их дрон тоже уничтожил Abrams.

Дрон «Пиранья». Источник: Репортер73, YouTube

СКБ «Пиранья», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировали в сентябре 2023 года ульяновцы Ольга Корчагина и Павел Чернышов. Чернышову 39 лет, он не военный, не инженер и даже не программист. В последние несколько лет он занимается торговлей валютами, до конца 2022 года вел Instagram и Telegram-каналы Cryptomoneybro, где давал подписчикам «сигналы» о том, когда продавать и покупать валюты. Как ему пришла в голову мысль заняться конструированием дронов-камикадзе — неизвестно, однако в середине 2023 года он сменил «крипту» в никнейме в Telegram на «fpv», аватарку — на надпись «Пиранья» и вступил в чат владельцев дронов Autel, а затем и в чат «Движение ZV Ульяновск».

Павел Чернышов поменял аватарку в Telegram

А Ольга Корчагина, которой номинально принадлежит большая доля СКБ «Пиранья», судя по доступной информации о ней из слитых баз данных, является так называемым «дропом» — то есть подставным лицом, на которое регистрируют компанию, выплачивая за номинальное владение несколько тысяч рублей. Телефоны, представленные на официальном сайте разработчиков «Пираньи» и на «Авито», также не используются реальными людьми.

Неизвестно, из каких деталей собирают «Пиранью» и кто их поставляет, однако через СМИ и собственный Telegram-аккаунт компания утверждает, что собирает тысячи дронов в месяц и поставляет их на фронт. Рекламирует дрон даже ульяновский губернатор Алексей Русских, который в 2024 году включил регион в федеральный нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем.

Псевдо-«Патриот»

Такие дроны, как «Упырь», «Пиранья», «Сибирячок» и «Бумеранг» сделаны, как описывают инженеры, «из говна и палок». Это позволяет производителям сэкономить на производстве, а также не попадать в поле зрения таможенного контроля других стран. Однако иногда российские компании в погоне за лояльностью Минобороны пытаются просто навесить новый бренд на чужую разработку. Так произошло с робособакой Александра Атаманова и с дроном «Патриот К30Т», который на ПМЭФ-2023 представила компания «Астраком» как предназначенный «для русской армии». «Астраком» является дистрибьютором китайских дронов Autel EVO и не скрывает этого. А вот у «Патриота К30Т», похожего как две капли воды на модель EVO II Pro V3, есть отдельный сайт. Там «отечественный дрон» позиционируют как средство для разведки и обеспечения общественной безопасности.

Впрочем, судя по всему, заказов на псевдо-«Патриот» компания пока не получила, да и такие дроны в Россию в 2022–2023 году практически не завозились.

Источник: The Insider