Пентагон знайшов додаткові $2 млрд. для України

У Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує “Європейська правда”.

Як зазначено, Пентагон зіткнувся з труднощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, відправлених в Україну, через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.

У 2023 році американське оборонне відомство заявило, що використовувало “відновлювальну вартість” замість “амортизованої вартості” для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України, що спричинило помилку в розрахунках на 6,2 мільярда доларів, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.

З того часу було виявлено ще 2 мільярди доларів завищених витрат, поінформували у Пентагоні.

Як наслідок, в Україну може бути відправлено додатково озброєння на суму 2 мільярди доларів.

У Рахунковій палаті США заявили, що до невідповідностей у звіті про вартість наданої допомоги призвели нечітке визначення вартості в законі про іноземну допомогу і відсутність конкретних вказівок щодо оцінки для адміністрації президента США.