Мобілізація: Міноборони відзвітувало про позитивну динаміку

Уже 2,4 млн військовозобов’язаних оновили свої дані

Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі збільшилася кількість людей, які мобілізуються. «Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити», – зазначив він.

Лазуткін зауважив, що Міністерство оборони розуміє, що потрібен певний час для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися в ЗСУ.

«Потрібно пройти навчання, ВЛК, отримати мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде. Динаміка значно покращується, якщо порівнювати з березнем або лютим», – додав речник Міноборони. // Главком