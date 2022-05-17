Знешкоджено агентурну мережу рф, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв
СБУ провела багатоетапну спецоперацію з викриття та знешкодження розгалуженої агентурної мережі окупантів на півдні України. Зловмисники збирали розвіддані і займалися підготовкою прихованого проникнення ворожих ДРГ на територію Миколаєва.
Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів.
Серед них жінки – колишні українські військовослужбовці із підрозділів, дислокованих у регіоні. Їх залучали для додаткової конспірації: нібито вони не мали викликати підозри в українських силовиків.
За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.
Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися «в темну» використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.
Після «успішного» виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.
В ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.
Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили:
- засоби зв’язку,
- флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності,
- гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні заходи для встановлення місцезнаходження, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.Tweet