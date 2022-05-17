Знешкоджено агентурну мережу рф, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв

СБУ провела багатоетапну спецоперацію з викриття та знешкодження розгалуженої агентурної мережі окупантів на півдні України. Зловмисники збирали розвіддані і займалися підготовкою прихованого проникнення ворожих ДРГ на територію Миколаєва.

Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів.

Серед них жінки – колишні українські військовослужбовці із підрозділів, дислокованих у регіоні. Їх залучали для додаткової конспірації: нібито вони не мали викликати підозри в українських силовиків.

За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися «в темну» використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

Після «успішного» виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

В ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.

Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили:

засоби зв’язку,

флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності,

гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні заходи для встановлення місцезнаходження, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.

Служба безпеки України