Як написати листа військовополоненому (інструкція)

Українські військові нерідко потрапляють у ворожий полон. Їх рідні, згідно з Женевською конвенцією, можуть відправляти їм листи. Передача листів в обидва боки здійснюється через посередництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Важливо: це стосується лише тих військовополонених, чий статус підтвердила ця організація.

Для родичів українських військовополонених Національне інформаційне бюро розробило інструкцію щодо написання та оформлення таких листів.

Що можна написати військовополоненому

Він має бути політично нейтральним — не варто писати про оцінку військових дій чи політичних подій, адже Росія цензурує зміст листів. Крім цього, не варто передавати у листі інформацію, яка може зашкодити українським військовим.

У листі можна розповісти про сімейні новини та додати до нього фото дітей. Головне — всіляко підтримуйте військовополоненого.

Не варто повідомляти про ваше місце проживання, номери телефонів, електронні адреси та інші дані, які росіяни можуть використати для ідентифікації людини.

Як правильно оформити та надіслати листа

Правильне підписання та пакування листа допоможе пришвидшити його доставлення до військовополоненого. Для цього необхідно підготувати два конверти: внутрішній — меншого розміру (110х220 мм), та зовнішній — більшого (162х229 мм).

Ви можете надіслати лист за однією з таких адрес:

Національне інформаційне бюро, ДП «Український національний центр розбудови миру», м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-Б, літ. 2А;

громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

Листування військовополонених із рідними є безплатним — завдяки «Новій пошті».