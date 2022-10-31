Українські Повітряні сили знищили два російські «Алігатори» за три хвилини

В понеділок, 31 жовтня, Повітряні Сили ЗСУ в Бериславському районі Херсонщини збили два ворожих гелікоптера Ка-52 “Алігатор” за три хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Повітряних Сил в Telegram.

“З 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52″, – йдеться в публікації.