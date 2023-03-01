Російському окупанту повідомлено про підозру у незаконному заволодінні майном цивільних

За процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури встановили і повідомили про підозру військовослужбовцю РФ у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 березня 2022 року підозрюваний спільно з іншими військовими ЗС РФ, перебуваючи в окупованому с. Вишневе Чернігівського району, заволодів тракторним причепом, погрожуючи власнику вогнепальною зброєю та фізичною розправою.

Потерпілому незаконними діями військового країни-агресора спричинено шкоду на суму понад 43 тис грн.

Потім військовослужбовець, використовуючи викрадений причеп та військову вантажівку і погрожуючи зброєю, відкрито заволодів мінеральними добривами, які знаходились на території ферми місцевого мешканця. Сума викраденого становить 645 тис грн.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється слідчими Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора