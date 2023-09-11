Україна повернула контроль за «вишками Бойка» в Чорному морі

Україна повернула нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Контроль над так званими “вишками Бойка” встановлений завдяки унікальній спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Telegram .

“Унікальну операцію зі встановлення контролю над “Вишками Бойка” провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи “Петро Годовалець” та “Україна”, а також СПБУ “Таврида” і СПБУ “Сиваш”, – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС “Неву”, що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, повідомили в ГУР.