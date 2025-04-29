Російські дрони атакують Харків, поранено 15 людей

БпЛА окупантів вдарили по декільком районам Харкова.

Ввечері 29 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала Харків безпілотниками.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова”, – написав Терехов.

Пізніше мер Харкова написав, що під ударом перебуває ще й Київський район.

У Салтівському районі є інформація про трьох поранених.

Згодом Ігор Терехов повідомив про 15 поранених. Також він написав, що є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці у Слобідському районі. // LB.ua