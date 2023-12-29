Через російську ракетну атаку в Києві погіршилася якість повітря – КМДА

У Києві зафіксовано локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.

Про це повідомляє КМДА:

Внаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено, зазначає Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

УП