Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву після рішення суду про його арешт

Сьогодні, 26 липня, суд обирав Зінченку запобіжний захід. Його вирішили помістити під арешт на два місяці без права на внесення застави. Таким чином клопотання прокурорів було задоволене.

Підозрюваний у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Про це із зали суду повідомляє кореспондент РБК-Україна. Він у відповідь на запитання журналістів заявив, що “не знає” як ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.