Дружина керівника патрульної поліції Львівщини купила Toyota Prius в 100 разів дешевше ринкової ціни – має зарплату за рік 1237 грн.

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У декларації є і багато інших цікавих моментів, наприклад відсутність власної нерухомості та наявність криптоактивів

Дружина начальника управління патрульної поліції у Львівській області за даними опублікованої її чоловіком декларації, придбала у власність авто Toyota Prius 2018 року випуску за 5 тисяч гривень.

Перевірка вартості авто приблизно такого ж року випуску засвідчує, що залежно від комплектації, згадане авто насправді коштує мінімум у сотні разів дорожче. Наприклад, Toyota Prius 2019 року з пробігом 77 тисяч км коштує понад 800 тисяч грн.

НАЗК/nazk.gov.ua

Водночас власниця цього авто та ще однієї автівки родини – AUDI A6 – має заробітну плату в ТОВ “ДЕНТАМЕД 2000” 1237 грн. Зазначимо, що за даними аналітичної системи Youcontrol, ця компанія має статутний капітал 4 млн грн та з початку діяльності опікується стоматологічною практикою. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2023 році склав по цій компанії 5293,8 тисяч гривень.

Андрій Крутень, що обіймає відповідну посаду очільника патрульної поліції Львівщини має заробітну плату 647 тисяч грн за рік.

Зарплата.jpg (123 KB)

Зарплата.jpg (123 KB) / НАЗК/nazk.gov.ua

У декларації вказано три об’єкти нерухомості, проте жодне з них не є власністю родини – це або оренда або фіксація нерухомості у декларації внаслідок проживання в ній чоловіка та дружини.

НАЗК/nazk.gov.ua

НАЗК/nazk.gov.ua

НАЗК/nazk.gov.ua

Також дружина, що отримує маленьку зарплату у стоматологічному підприємстві володіє криптоактивами, всього на суму понад 190 тисяч в Ethereum, Bitcoin та Ripple.

НАЗК/nazk.gov.ua

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