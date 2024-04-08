Дружина керівника патрульної поліції Львівщини купила Toyota Prius в 100 разів дешевше ринкової ціни – має зарплату за рік 1237 грн.
У декларації є і багато інших цікавих моментів, наприклад відсутність власної нерухомості та наявність криптоактивів
Дружина начальника управління патрульної поліції у Львівській області за даними опублікованої її чоловіком декларації, придбала у власність авто Toyota Prius 2018 року випуску за 5 тисяч гривень.
Перевірка вартості авто приблизно такого ж року випуску засвідчує, що залежно від комплектації, згадане авто насправді коштує мінімум у сотні разів дорожче. Наприклад, Toyota Prius 2019 року з пробігом 77 тисяч км коштує понад 800 тисяч грн.
Андрій Крутень, що обіймає відповідну посаду очільника патрульної поліції Львівщини має заробітну плату 647 тисяч грн за рік.
У декларації вказано три об’єкти нерухомості, проте жодне з них не є власністю родини – це або оренда або фіксація нерухомості у декларації внаслідок проживання в ній чоловіка та дружини.