Жителя Чернігівщини затримали за підозрою у вбивстві знайомої жінки

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Позавчора до поліції надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Корюківського району. Жінка розповіла, що в будинку односельця виявила мертвою знайому жінку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Корюківського районного відділу поліції.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець, який під час спільного розпиття спиртних напоїв завдав жінці удари по тілу, внаслідок яких вона померла.

Чоловік зізнався правоохоронцям у скоєному та надав правдиві свідчення.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Корюківського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Корюківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області