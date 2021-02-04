На Харківщині припинили протиправну діяльність групи, яка підробляла медичні довідки

Зловмисники організували у Харкові видачу за грошову винагороду підроблених довідок щодо придатності осіб до керування транспортним засобом без проходження медичного огляду.

Викрили злочинну схему ділків детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками Управління карного розшуку під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що організатор групи – 69-річна жінка, користуючись корупційними зв’язками у закладах охорони здоров’я, отримала персональні дані медичних працівників: прізвища, ім’я та по-батькові лікарів, молодшого медичного персоналу, дані про закінчення ними навчальних закладів, серії та номери дипломів. Ці зведення вона внесла до службової документації, яку подала для отримання ліцензії на зайняття лікарською практикою. У подальшому, для уникнення підозр з боку громадян щодо недостовірності довідок, члени злочинної групи виготовили декілька підроблених кліше, якими завіряли медичні довідки. Правопорушники налагодили широку мережу збуту підроблених довідок у медичних закладах, автошколах, а також автопарках міста. Діяли зухвало, особливо не приховуючи факт торгівлі бланками медичних документів.

Всього, за попередніми оцінками правоохоронців, група виготовила декілька сотень підроблених довідок.

03 лютого поліцейські провели ряд одночасних обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів, за результатами яких вилучили готові до видачі «клієнтам» медичні довідки, незаповнені бланки, печатки та штампи медичних установ, записи «чорної бухгалтерії», а також здобуті злочинним шляхом кошти у сумі 140 тис. 700 гривень, 26 тис. 911 доларів США та 9 тис. 640 євро.

Трьом членам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 статті 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Здійснюються заходи щодо встановлення усіх епізодів та учасників діяльності злочинної групи. Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує до 7 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області