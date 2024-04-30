Жителів Вараського та Сарненського районів викрили на незаконному видобутку та зберіганні бурштину (фото)

Слідчі встановлюють обставини події у рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

Під час відпрацювання території Вараського району щодо протидії злочинам у сфері довкілля, поліцейські роти поліції особливого призначення та бійці спецпідрозділу «КОРД» в урочищі «Волове» поблизу села Ждань виявили двох чоловіків, які за допомогою мотопомп видобували бурштин-сирець. Ними виявилися 26-ти та 22-річний жителі села Борове.

Крім того, нещодавно іще одного 41-річного старателя виявили в урочищі неподалік села Борове.

У цілому поліцейські вилучили три мотопомпи кустарного виробництва, пожежні рукави та інше обладнання.

Крім того, на незаконному зберіганні «сонячного» каміння правоохоронці викрили і 36-річного жителя Сарненщини. Під час поверхневого огляду у його рюкзаку правоохоронці виявили та вилучили бурштин-сирець.

Відділ комунікації поліції Рівненської області