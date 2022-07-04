На Харківщині поліція затримала чоловіка за хуліганство та напад на правоохоронця

Зловмисник спочатку побив свою матір, а потім накинувся з ножем на співробітника поліції.

До чергової частини Чугуївського РУП звернулася 54-річна мешканка Чугуївського району з повідомленням про те, що її син 1996 року народження вчинив сварку та декілька разів ударив.

На місце події прибув поліцейський офіцер громади райуправління. Правопорушник з ножем накинувся на співробітника поліції, не реагував на зауваження та чинив злісний опір.

Правоохоронці затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 286 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області