Як дурять людей на ринку криптовалют. Топ криптоафер за останні 10 років

Річ у тім, що Коттен зберігав ключі для відновлення доступу до гаманців користувачів на своєму ноутбуку. Пароль від ноутбука знав один лише Коттен. Тож після його ймовірної смерті ключі до 115 тис. криптогаманців, на яких лежало приблизно $190 млн, були втрачені назавжди. Цей факт спричинив широку дискусію щодо безпеки даних та того, чи не краще передавати ключі на зберігання незалежним третім особам.