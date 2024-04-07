Як дурять людей на ринку криптовалют. Топ криптоафер за останні 10 років
Наприкінці березня 2024 року співзасновника збанкрутілої криптобіржі FTX і колишнього мільярдера Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство та змову. Скандал з FTX став найгучнішою аферою в індустрії криптовалют за останні роки та завдав інвесторам збитків на $11 млрд.
Та це далеко не перша і, напевно, не остання криптоафера, з якою доведеться мати справу правоохоронцям та шанувальникам цифрових грошей. У виданні SPEKA зібрали найбільш гучні та цікаві скандали за останнє десятиріччя.
OneCoin: піраміда однієї криптокоролеви
У 2014 році спільноту сколихнув проєкт OneCoin, який швидко набув популярності завдяки агресивному маркетингу та обіцянкам високих прибутків. Його заснувала болгарська підприємиця Ружа Ігнатова, яку свого часу позаочі називали криптокоролевою.
Проєкт пропонував учасникам можливість інвестувати у власну криптовалюту — OneCoin, яка рекламувалася як більш безпечний та ефективний аналог біткоїна. Також компанія продавала пакети з фінансової освіти вартістю від $100 до $100 тис., які дозволяли власникам майнити OneCoin.
Але з часом інвестори почали засумнівалися у легітимності OneCoin, і 2017 року правоохоронці Болгарії, США та ЄС розпочали розслідування. Проєкт визнали шахрайською пірамідою (схемою Понці) та закрили того ж 2017 року. Після цього Ружа Ігнатова виїхала з Болгарії, прихопивши, за різними даними, від 4 до 15 млрд євро. На сайті ФБР вона залишається найбільш розшукуваною жінкою у світі.
Quadriga: мільйони, захоронені з власником
До 2018 року QuadrigaCX вважалася головною та найбільш надійною криптовалютною біржою Канади. Аж поки її не спіткала низка дивних подій, які призвели до закриття компанії та породили безліч теорій змов.
Як стало відомо, у грудні 2018 року власник Quadriga Джеральд Коттен раптово помер від зупинки серця під час подорожі до Індії. Ніби як помер. Після цього у біржі розпочалися величезні фінансові проблеми, а користувачі втратили доступ до своїх коштів.
Річ у тім, що Коттен зберігав ключі для відновлення доступу до гаманців користувачів на своєму ноутбуку. Пароль від ноутбука знав один лише Коттен. Тож після його ймовірної смерті ключі до 115 тис. криптогаманців, на яких лежало приблизно $190 млн, були втрачені назавжди. Цей факт спричинив широку дискусію щодо безпеки даних та того, чи не краще передавати ключі на зберігання незалежним третім особам.
Цікаво, що за 12 днів до своєї смерті Коттен переписав на свою дружину приватний літак, човен, люксовий автомобіль та кілька об’єктів нерухомості загальною вартістю майже $10 млн. А також залишив у спадок $100 тис. двом своїм чіхуахуа. Це одна з причин, чому більшість спільноти схиляється до думки, що Коттен імітував власну смерть та просто втік з грошима інвесторів.
Mt. Gox: загадка зниклих біткоїнів
Банкрутство Mt. Gox — одна з найскандальніших подій у світі криптовалют, що ледь не вбила тоді ще молоду індустрію. Токійська платформа Mt. Gox, що оперувала з 2010 по 2014 рік, мала статус найбільшої біткоїн-біржі: через неї проходило понад 70% усіх світових транзакцій з BTC. Тож Mt. Gox була привабливою мішенню для хакерів, які не раз завдавали серйозних проблем.
У лютому 2014 року Mt. Gox зазнала фатального удару: біржа припинила виводити кошти, пояснивши це «підозрілою активністю» з цифровими гаманцями. Компанія заявила, що «загубила» сотні тисяч біткоїнів. За різними оцінками, тоді зникло від 650 до 850 тис. BTC — приблизно 7% усіх біткоїнів, які були в обігу на той час. Це серйозно збудило ринок, а інвестори втратили мільярди доларів.
Після цього інциденту Mt. Gox зупинила всі операції та подала заяву про банкрутство у Японії та США. Почалися розслідування, судові процеси та спроби (спойлер: невдалі) компенсації для постраждалих інвесторів. У 2018 році суд у Японії визнав колишнього голову Mt. Gox Марка Карпелеса винним у маніпулюванні фінансами та засудив його до 2,5 років умовно.
Минуло 10 років, але спільнота досі сперечається, куди зникли біткоїни з Mt. Gox. За однією з версій, їх вкрали російські хакери Алєксєй Білюченко та Александр Вернер, які вже зламували біржу 2011 року. Правоохоронці США висунули їм звинувачення у відмиванні біткоїнів, але довести факт кібератаки не змогли через брак доказів.
SQUID: справжня гра у кальмара
На піку популярності корейського серіалу «Гра у кальмара» восени 2021 року на багатьох криптобіржах з’явився токен $SQUID. Він не мав нічого спільного із шоу Netflix і позиціонувався як ігрова валюта до майбутньої гри за мотивами «Гри у кальмара». Вона так ніколи і не вийшла.
Як виявилося згодом, це була класична схема накачування і виведення (pump and dump), коли шахраї штучно створюють великий попит на криптовалюту, а коли ціна досягає піку, продають свої активи та зливаються. Після цього вартість монети починає різко падати, тож інвестори, що доєдналися після накачування, врешті просто втрачають кошти.
За лічені дні вартість $SQUID злетіла на тисячі відсотків на тлі обіцяних надприбутків та хайпу довкола серіалу. А коли ціна монети досягла $2861, організатори схеми почали виводити кошти, поки ціна $SQUID не опустилася до абсолютного нуля. Вони видалили всі акаунти в соцмережах та повідомили, що більше не хочуть вести цей проєкт, оскільки «засмучені через шахраїв та сильно депресують».
Таким чином організатори викрали понад $3,3 інвесторських коштів, їх досі не знайшли і не покарали.
Автор: Анна Нагорна
Джерело: SPEKA.media