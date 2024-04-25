На Овруччині застілля закінчилось вбивством

24 квітня, близько 20:10 на лінію «102» надійшло повідомлення від 45-річного жителя місцевої громади. Чоловік повідомив, що смертельно травмував свого товариша.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Овруч) Коростенського райуправління. Поблизу приватного будинку було виявлено тіло 48-річного місцевого жителя з пораненням шиї. Медики констатували смерть чоловіка.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Поліцейські зібрали свідчення протиправного діяння, у тому числі вилучили речові докази. Тіло загиблого було направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Попередньо встановлено, що цього дня господар та його сусід разом випивали. Згодом між ними виникла сварка, у ході якої власник помешкання вдарив ножем свого гостя. Поранення виявилося смертельним.

Поліцейські затримали 45-річного причетного до події в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває встановлення всіх обставин.

Відповідно до чинного законодавства фігуранту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Коростенське районне управління поліції