У листопаді більше ножів, але менше вогнепальної зброї: що несли відвідувачі на судові засідання Харківщини

У листопаді відвідувачі судів несли менше заборонених предметів до судових установ Харкова та Харківської області. Загалом кількість виявлених предметів становить 4 285 одиниць. Це на 737 одиниць менше, у порівнянні з жовтнем.

Проте, вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями брали з собою харків’яни до Дзержинського, Комінтернівського, Київського та Ленінського районних судів Харкова. Натомість відвідувачі Київського, Московського, Ленінського та Дзержинського районних судів прихопили з собою ножі та інші загострені предмети.

В області значну кількість вогнепальної зброї не допустили до пронесення у Балаклійському районному суді. Натомість у Зміївському, Красноградському, Дергачівському районних судах та Первомайському міськрайонному суді несли ножі, ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети.

В цілому попереджено: вогнепальна зброя – 108 од., пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями – 109 од., патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2796 од., ножі – 670 од., ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 205 од., балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 391 од., електрошокові пристрої – 6 од.

Служба судової охорони нагадує відвідувачам про необхідність дотримуватись правил відвідування судів, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

Пресслужба територіального управління

Служби судової охорони у Харківській області