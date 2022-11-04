На Прикарпатті до 9 років ув’язнення засуджено чоловіка, який обстріляв телерадіокомпанію та напав з ножем на правоохоронця

Калуська окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно 35-річного місцевого жителя за хуліганство та замах на вбивство працівника правоохоронного органу (ч. 4 ст. 296, ст. 348 КК України). Судом йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.

Вирок суду ухвалено за результатами оскарження прокурорами вироку Калуського міськрайонного суду, яким правопорушнику призначено 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку. За апеляцією прокурора справу було направлено на новий судовий розгляд у суді першої інстанції.

В суді прокурором доведено, що чоловік у лютому 2019 року з хуліганських мотивів, використовуючи пневматичну гвинтівку, здійснив 19 пострілів у вікно телерадіокомпанії у місті Калуш. Відтак, під час затримання зловмисник дістав ніж типу мачете та наніс декілька ударів в голову правоохоронцю, чим спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження.

За принципової позиції прокуратури правопорушник відбуватиме реальне покарання за ґратами.

Івано-Франківська обласна прокуратура