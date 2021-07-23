На Луганщині розкрито вбивство подружжя майже двадцятирічної давнини

У серпні 2002 року у м. Сєвєродонецьк сталася резонансна подія – зникло подружжя – чоловік та жінка, які займались невеличким бізнесом на місцевому ринку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Сєвєродонецької міліції знайшли автомобіль «Газель», яким зазвичай керувала зникла жінка, зі слідами вогнепальних пошкоджень.

Тільки після чотирьох місяців пошуку в лісовому масиві на окраїні м. Сєвєродонецьк в ґрунті землі було виявлено труп жінки з ознаками насильницької смерті. Тоді відпрацьовувалось багато версій скоєння злочину і продовжувались пошуки зниклого чоловіка, але його місцезнаходження так і не було встановлено.

На початку 2021 року оперативники Управління карного розшуку отримали оперативну інформацію, що до скоєння цього злочину може бути причетним місцевий мешканець.

Оперативники зібрали вичерпну інформацію про фігуранта, щоб зрозуміти мотив скоєння злочину, ретельно вивчили матеріали цієї справи. Впевнившись, що достатньо доказів, які вказують на фігуранта і його причетність до вбивства подружжя, поліцейські запросили його до поліції.

Фігуранту пред’явили докази і він розповів про те, як його «найняв» товариш дитинства, запропонувавши в подальшому поділити бізнес подружжя. Також чоловік зізнався, що після вбивства жінки він, разом із партнером по бізнесу вбитої та його другом, заманили до «пастки» її чоловіка, вивезли його до лісосмуги, де холоднокровно застрелили, та вказав місцезнаходження вбитого чоловіка.

Вчора, 22 липня 2021 року, під час проведення огляду місця події, на яке вказав фігурант, куди оперативники та слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури, залучили експертів, кінологів та інших спеціалістів, було знайдено та вилучено фрагменти кісток людського тіла.

Наразі, слідчими призначено ряд необхідних експертиз після проведення яких, фігуранту буде оголошено про підозру.

Відділ комунікації поліції Луганської області