Хабар за видачу висновку про час настання інвалідності — у Харкові судитимуть службову особу

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 60-річної голови однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2021 року до голови однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій звернулась жінка, яка є інвалідом з дитинства ІІІ групи, з метою отримання висновку про час настання інвалідності для оформлення у подальшому належних їй соціальних виплат.

Службова особа, усвідомлюючи, що невидача висновку про час настання інвалідності або штучне створення затримки видачі такого висновку погіршить матеріальне становище жінки, повідомила їй, що може у стислий термін видати їй висновок лише за умов надання їй неправомірної вигоди в розмірі 7000 грн, які жінка повинна надати їй в цей же день.

Жінка відповіла, що в неї з собою тільки 2000 грн. Службова особа запропонувала прийти до неї іншим разом та принести всю суму.

Голова комісії особисто склала висновок про час настання інвалідності, відповідно до якого жінка могла бути інвалідом до досягнення 18-річного віку, підписала його та завірила печаткою.

У серпні 2021 року під час передачі грошей службова особа була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури