На Житомирщині поліцейські оперативно затримали причетного до спроби обікрасти банк

Повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації у приміщенні фінансової установи у селищі Мирополі надійшло до поліції вночі 21 травня. Вже за лічені хвилини на місці події була група реагування поліції охорони. Про пошкодження дверей банку вони сповістили колег відділення поліції №1 (смт Любар) Житомирського райуправління.

Тож на місці події працювала слідчо-оперативна група. Сейф та камера схову, а також банкомат, термінал та інше обладнання пошкоджені не були. Правоохоронці задокументували всі обставини та вилучили наявну слідову інформацію.

На записах камер відеоспостереження було зафіксовано, як невідомий чоловік зайшов у приміщення банку, розбивши камінцем скло вхідних дверей. Про його подальші злочинні наміри свідчили спроба приховати обличчя за об’ємним капюшоном та рукавички на руках. Однак, почувши звук сигналізації, чоловік швидко втік.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

На розшук причетного було орієнтовано всі наряди, які працювали у громаді та прилеглих територіях. Вже за кілька годин проведені заходи принесли свої результати – на сусідній залізничній станції поліцейські сектору реагування помітили розшукуваного чоловіка.

Слідчі відділення поліції №1 (смт Любар) затримали його у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Правоохоронці встановили, що 37-річний киянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. З місця події він утік на велосипеді. Таким же чином намагався якнайшвидше виїхати з громади, щоб не бути викритим, однак реалізації цих планів завадили поліцейські.

Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру в учиненому.

Згідно з чинним законодавством за таке діяння причетному загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції