Вбивство Ірини Фаріон: як готувалося і що сказав 18-річний підозрюваний у суді

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон, — його триматимуть під вартою без права внесення застави, як і просили прокурори. Під час суду МВС, СБУ та Нацполіція розповіли подробиці того, як затримали підозрюваного у вбивстві ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Вони пояснили, як за їхньою версією він готувався до вбивства, а також показали відеокадри затримання, зазначає ВВС. Про те, чи визнав він свою вину і чи співпрацює зі слідством, правоохоронці не повідомили. У Львові, тим часом, почався суд із обрання запобіжного заходу затриманому.

18-річного юнака затримали напередодні у Дніпрі. Його імені офіційно не називають, хоча українські ЗМІ вже його поширили. На суді чоловік представився сам: В’ячеслав Зінченко.

ФОТО,ВВС. Підозрюваний

Як повідомляє кореспондентка ВВС Україна Ілона Громлюк, під час засідання у Львові він тримався впевнено. Донька Ірини Фаріон намагалася з ним говорити, проклинала його й запитала, навіщо він вбив її матір.

“Час покаже”, – відповів він. На прокльони доньки він ніяк не реагував.

Коли донька спитала його, чому він проковтнув язик, той їй його показав.

Після засідання Зінченко поспілкувався з журналістами, які були в суді. Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що не визнає свою вину. На запитання про те, як він до неї ставиться, відповів “не знаю”, а Львів вважає цікавим містом, в якому “трохи інші переживання”.

Розшук підозрюваного у вбивстві Фаріон

Після затримання, аби розповісти про деталі операції з розшуку, представники правоохоронних відомств зібрали спеціальний брифінг.

Розшук тривав 139 годин, повідомило МВС.

ФОТО,МВС. На брифінгу продемонстрували фото. У центрі – світлина з паспорту затриманого, інші – під час підготовки до вбивства з камер відеоспостереження. На думку слідства, це та сама особа

“Цей злочин було нелегко розслідувати, бо він був ретельно спланований”, – заявив журналістам голова МВС Ігор Клименко.

Правоохоронці “повністю встановили хронометраж підозрюваного”, тобто те, що він робив протягом 20 днів підготовки до злочину.

ФОТО,НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ. Фото підозрюваного, яке поширили правоохоронці після вбивства Фаріон

Найскладніше, каже Клименко, було ідентифікувати особу вбивці. І це великою мірою вдалося зробити завдяки одній з жінок-свідків, яка надала слідству фотографію чоловіка у панамці, що тривалий час приходив і сидів біля помешкання Фаріон.

Цей знімок поліція поширила у перші дні після вбивства з проханням до громадян про допомогу.

“У нас було фотозображення, яке ви всі бачили… Ми опитали свідків і чітко зрозуміли, що саме ця особа на фото вчинила злочин”, – зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Перед вбивством підозрюваний проводив розвідку, кажуть правоохоронці. У Львові його зафіксувало багато камер відеоспостереження. Там він змінив три місця помешкання, і усі з них – в центрі міста.

Усі квартири він знімав через сайт Booking. І правоохоронці мають підтвердження того, що саме затриманий чоловік бронював ці помешкання.

Одяг, в який він перевдягнувся для вбивства, підозрюваний відправив собі у Львів із Дніпра “Новою поштою” – зокрема панаму, окуляри і сумку через плече.

Серед цих речей також була накладна борода, але чи використав він її, ще не встановили. На придбання саме цих речей були запити з вилученого телефона затриманого, кажуть на підтвердження своїх слів правоохоронці.

Версії і мотиви вбивства Фаріон

ФОТО,СКРІН З БРИФІНГУ. СБУ, МВС та Нацполіція прозвітували про результати розслідування

Перший заступник голови СБ України Сергій Андрущенко зазначив, що одна з версій, яку розглядають, – причетність спецслужб Росії.

Жодних подробиць щодо неї правоохоронці не надали, однак показали скріни листування в телефоні затриманого, які можуть свідчити про його погляди і світогляд.

На одному зі скрінів, зокрема, був напис: “Секретные инструкции ЦРУ и КГБ”. Тобто чоловік, вочевидь, багато готувався до цього вбивства і перечитав багато матеріалів з інтернету.

У Дніпрі юнак проживав з мамою. Там його і затримали. На брифінгу Ігор Клименко продемонстрував кадри затримання, яке відбулося протягом 10 секунд.

Підозрюваний також підготував у телефоні лист, який, як вважає слідство, він мав відправити, якби “щось пішло не так”. На брифінгу прочитали один рядок з цього листа російською мовою: “Прошу объяснить, в первую очередь отцу, что я скрывал это ради их же безопасности”. Цей лист він нікому так і не відправив.

Серед мотивів, які перевіряють правоохоронці – релігійна чи національна ненависть.

Чому Фаріон

Ірина Фаріон з валізою чекала біля свого будинку таксі. Вбивця підійшов до неї майже впритул і застрелив. Так описали правоохоронці момент вбивства.

Через два дні, 21 липня, підозрюваний виїхав потягом зі Львова, а зранку наступного дня прибув у Дніпро.

Ірина Фаріон була у пошукових запитах на його телефоні. Однак він переглядав й інші профілі українських політиків та активістів, які “могли його цікавити”, зокрема проросійського політика і блогера Макса Бужанського.

Чому ж за жертву він обрав саме Ірину Фаріон?

“Я думаю, що вона була найбільш беззахисна серед них”, – так відповів на це питання журналістів Ігор Клименко.

Ще одне питання, на яке Ігор Клименко не відповів, однак пообіцяв, що слідство дасть на нього відповідь невдовзі, – це звідки чоловік брав гроші на підготовку до вбивства.

“Проживання у Львові 10 ночей – десь 10 тис грн. Ми приблизно знаємо, звідки надходили гроші, але зараз сказати не можемо”.

Зброя, з якої відбувся постріл, також поки що не знайдена. “Я думаю це питання кількох днів. Він обмовився, що він його (пістолет) заховав”, – сказав Ігор Клименко.

Постріл зробили з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.

ФОТО,ІГОР КЛИМЕНКО. Затриманому 18 років

Підозрюваному у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон 18-річному В’ячеславу Зінченку обрали запобіжний захід – він сидітиме у львівському СІЗО без права внести заставу. Після цього у розмові з журналістами він сказав, що не вбивав жінку.

Його слова цитує «Суспільне».

«Я нічого не робив із Фаріон. Це не я», – зазначив хлопець.

Джерело: ВВС