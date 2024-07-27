Вбивство Ірини Фаріон: як готувалося і що сказав 18-річний підозрюваний у суді
Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон, — його триматимуть під вартою без права внесення застави, як і просили прокурори. Під час суду МВС, СБУ та Нацполіція розповіли подробиці того, як затримали підозрюваного у вбивстві ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Вони пояснили, як за їхньою версією він готувався до вбивства, а також показали відеокадри затримання, зазначає ВВС. Про те, чи визнав він свою вину і чи співпрацює зі слідством, правоохоронці не повідомили. У Львові, тим часом, почався суд із обрання запобіжного заходу затриманому.
18-річного юнака затримали напередодні у Дніпрі. Його імені офіційно не називають, хоча українські ЗМІ вже його поширили. На суді чоловік представився сам: В’ячеслав Зінченко.
Як повідомляє кореспондентка ВВС Україна Ілона Громлюк, під час засідання у Львові він тримався впевнено. Донька Ірини Фаріон намагалася з ним говорити, проклинала його й запитала, навіщо він вбив її матір.
“Час покаже”, – відповів він. На прокльони доньки він ніяк не реагував.
Коли донька спитала його, чому він проковтнув язик, той їй його показав.
Після засідання Зінченко поспілкувався з журналістами, які були в суді. Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що не визнає свою вину. На запитання про те, як він до неї ставиться, відповів “не знаю”, а Львів вважає цікавим містом, в якому “трохи інші переживання”.
Розшук підозрюваного у вбивстві Фаріон
Після затримання, аби розповісти про деталі операції з розшуку, представники правоохоронних відомств зібрали спеціальний брифінг.
Розшук тривав 139 годин, повідомило МВС.
“Цей злочин було нелегко розслідувати, бо він був ретельно спланований”, – заявив журналістам голова МВС Ігор Клименко.
Правоохоронці “повністю встановили хронометраж підозрюваного”, тобто те, що він робив протягом 20 днів підготовки до злочину.
Найскладніше, каже Клименко, було ідентифікувати особу вбивці. І це великою мірою вдалося зробити завдяки одній з жінок-свідків, яка надала слідству фотографію чоловіка у панамці, що тривалий час приходив і сидів біля помешкання Фаріон.
Цей знімок поліція поширила у перші дні після вбивства з проханням до громадян про допомогу.
“У нас було фотозображення, яке ви всі бачили… Ми опитали свідків і чітко зрозуміли, що саме ця особа на фото вчинила злочин”, – зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Перед вбивством підозрюваний проводив розвідку, кажуть правоохоронці. У Львові його зафіксувало багато камер відеоспостереження. Там він змінив три місця помешкання, і усі з них – в центрі міста.
Усі квартири він знімав через сайт Booking. І правоохоронці мають підтвердження того, що саме затриманий чоловік бронював ці помешкання.
Одяг, в який він перевдягнувся для вбивства, підозрюваний відправив собі у Львів із Дніпра “Новою поштою” – зокрема панаму, окуляри і сумку через плече.
Серед цих речей також була накладна борода, але чи використав він її, ще не встановили. На придбання саме цих речей були запити з вилученого телефона затриманого, кажуть на підтвердження своїх слів правоохоронці.
Версії і мотиви вбивства Фаріон
Перший заступник голови СБ України Сергій Андрущенко зазначив, що одна з версій, яку розглядають, – причетність спецслужб Росії.
Жодних подробиць щодо неї правоохоронці не надали, однак показали скріни листування в телефоні затриманого, які можуть свідчити про його погляди і світогляд.
На одному зі скрінів, зокрема, був напис: “Секретные инструкции ЦРУ и КГБ”. Тобто чоловік, вочевидь, багато готувався до цього вбивства і перечитав багато матеріалів з інтернету.
У Дніпрі юнак проживав з мамою. Там його і затримали. На брифінгу Ігор Клименко продемонстрував кадри затримання, яке відбулося протягом 10 секунд.
Підозрюваний також підготував у телефоні лист, який, як вважає слідство, він мав відправити, якби “щось пішло не так”. На брифінгу прочитали один рядок з цього листа російською мовою: “Прошу объяснить, в первую очередь отцу, что я скрывал это ради их же безопасности”. Цей лист він нікому так і не відправив.
Серед мотивів, які перевіряють правоохоронці – релігійна чи національна ненависть.
Чому Фаріон
Ірина Фаріон з валізою чекала біля свого будинку таксі. Вбивця підійшов до неї майже впритул і застрелив. Так описали правоохоронці момент вбивства.
Через два дні, 21 липня, підозрюваний виїхав потягом зі Львова, а зранку наступного дня прибув у Дніпро.
Ірина Фаріон була у пошукових запитах на його телефоні. Однак він переглядав й інші профілі українських політиків та активістів, які “могли його цікавити”, зокрема проросійського політика і блогера Макса Бужанського.
Чому ж за жертву він обрав саме Ірину Фаріон?
“Я думаю, що вона була найбільш беззахисна серед них”, – так відповів на це питання журналістів Ігор Клименко.
Ще одне питання, на яке Ігор Клименко не відповів, однак пообіцяв, що слідство дасть на нього відповідь невдовзі, – це звідки чоловік брав гроші на підготовку до вбивства.
“Проживання у Львові 10 ночей – десь 10 тис грн. Ми приблизно знаємо, звідки надходили гроші, але зараз сказати не можемо”.
Зброя, з якої відбувся постріл, також поки що не знайдена. “Я думаю це питання кількох днів. Він обмовився, що він його (пістолет) заховав”, – сказав Ігор Клименко.
Постріл зробили з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.
Підозрюваному у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон 18-річному В’ячеславу Зінченку обрали запобіжний захід – він сидітиме у львівському СІЗО без права внести заставу. Після цього у розмові з журналістами він сказав, що не вбивав жінку.
Його слова цитує «Суспільне».
«Я нічого не робив із Фаріон. Це не я», – зазначив хлопець.
Джерело: ВВСTweet