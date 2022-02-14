«Смертельное ДТП Ярославского»: кто был за рулем и что известно о трагедии?

Ночью 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский насмерть сбили человека. Виновник покинул место происшествия. К ДТП может быть причастен известный бизнесмен Александр Ярославский. Уже проведены обыски, опрошен человек, назвавшийся виновником

В агентстве Укринформ собрали известную на утро 11 февраля информацию о трагическом происшествии, дальнейшем ходе событий и самых популярных версиях.

В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АВТО СБИЛО ЧЕЛОВЕКА

В четверг, 10 февраля, в 11.45 полиция Харьковской области обнародовала информацию о ночном ДТП, в котором под колесами авто на трассе Киев-Харьков-Довжанский погиб человек. Сообщали, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину 30-40 лет. Позже информацию уточнили: погибшему на вид – около 50 лет. Также появилась информация, что происшествие произошло в районе 534 км автотрассы. Тело умершего направили в морг и начали установление его личности, а также виновников ДТП.

Фото: Полиция Харьковской области

Следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

АВТОМОБИЛЬ МОГ ПРИНАДЛЕЖАТЬ БИЗНЕСМЕНУ ЯРОСЛАВСКОМУ

В то же время «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщила, что на месте аварии были найдены номера автомобиля, сбившего человека, а авто относится к кортежу известного бизнесмена, президента бизнес-группы DHC Александра Ярославского, который, как утверждает издание, часто и сам садится за руль.

Укринформ обратился за комментарием в пресс-службу Ярославского, но ответа пока не получил.

Журналистам издания «Объектов», которым удалось пообщаться с бизнесменом, тот заявил, что во время ДТП спал дома и о случившемся узнал только утром. На вопрос, принадлежит ли найденный номерной знак машинам его кортежа, ответил, что «не следит за своими номерами». Также отказался комментировать произошедшее и предложил «спросить у кортежа», где тот находился ночью.

Министерство внутренних дел Украины заявило, что вызовет Александра Ярославского на допрос как возможного участника дорожно-транспортного происшествия.

ЯРОСЛАВСКИЙ ПОКИНУЛ УКРАИНУ, А В ПОЛИЦИЮ ПРИШЕЛ ВОДИТЕЛЬ С ПРИЗНАНИЕМ

Около 14.00 в «Украинской правде» появились сообщения о том, что Ярославский с тестем вылетели чартерным рейсом в Лондон.

Пресс-служба DHC на сайте бизнес-группы объяснила, что «10 февраля 2022 г. Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей недели рабочим графиком вылетел в Лондон для встречи с семьей».

О ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 февраля 2022 г. на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», в компании сообщили, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте происшествия, находился водитель, который работает в одной из дополнительных служб DHC.

«Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. Утром был выявлен факт отсутствия номерного знака, а также выяснили другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает объявления меры пресечения», – отметили в пресс-службе.

На данный момент в Харьковской областной прокуратуре Укринформу уже сообщили, что утром в Следственное управление с адвокатом обратился человек, который работает у известного харьковского бизнесмена, и заявил, что именно он был за рулем. Момента ДТП человек якобы не видел, думал, что было столкновение с животным. Также спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что тело погибшего обнаружили водители, которые ехали по этой дороге, и сообщили в полицию. На месте происшествия был обнаружен номерной знак автомобиля «Mersedes-Benz G63».

Впрочем, подчеркнул Чубенко, заявление водителя не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии этого происшествия или возможное участие в совершении ДТП других лиц. Будут проводиться следственные действия для установления объективных обстоятельств дела.

Позже 50-летнему водителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности, повлекшее смерть человека).

НАЧАЛЬНИКА ХАРЬКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ УВОЛИЛИ, ОГПУ ВЗЯЛ ДЕЛО НА КОНТРОЛЬ

В связи с этими событиями министр внутренних дел Украины Денис Монастырский принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Он объявил, что к ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Станислав Перлин

«Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека, который пришел утром и заявил, что именно он был за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте.

Денис Монастырский

Из-за попытки скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний, дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования», — заявил Монастырский.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль. Она отметила, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генпрокурора.

Генеральная инспекция Офиса генпрокурора внесет сведения в ЕРДР в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров облпрокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц.

«Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. Незапланированный и поспешный отъезд выглядит довольно странно», – подчеркнула генпрокурор.

ПОЛИЦИЯ, ГБР И СУД

Полиция провела санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства Ярославского, а также по адресу проживания человека, обратившегося с информацией о своей причастности к указанному ДТП. Как отметили правоохранители, целью обысков является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к совершению ДТП.

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 11 февраля, по информации, которую сообщил корреспонденту Укринформа сотрудник аппарата суда, Киевский райсуд Харькова рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения водителю из кортежа известного бизнесмена Александра Ярославского, который вчера заявил, что был за рулем во время смертельного ДТП на трассе вблизи Чугуева.

«Заседание суда назначено на сегодня, в 15:00», – отметил сотрудник. По его объяснению, заседание должно было состояться вчера, но перенесено по просьбе адвоката: «Он сослался на состояние подзащитного».

Также к делу о смертельном ДТП в Харьковской области подключилось Государственное бюро расследований — открыто уголовное производство относительно попытки фальсификации доказательств и попытки привлечь к ответственности заведомо невиновного (ч. 2 ст. 372 УКУ).

«Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, не взирая ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления», – подчеркнул директор ГБР Алексей Сухачев.

По его словам, Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.

Полиция установила и личность погибшего в ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский – им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Источник: Укринформ