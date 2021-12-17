В Хмельницком мамаша пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство

Мать за 20 тысяч гривен передала свою 15-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации в заведении разврата в одном из курортных регионов.

В Хмельницком к 6 годам заключения приговорена женщина, которая пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что в июне 2019 года 44-летняя женщина за 20 тыс. грн передала свою на то время 15-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

«Девочка-подросток должна была оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, но мать это никоим образом не смущало», — говорится в сообщении.

Женщину задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции добавили, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, сама злоумышленница имеет широкий круг тесных связей с представителями криминального мира.

14 декабря Хмельницкий горрайонный суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, и определил ей наказание в виде 6 лет заключения.