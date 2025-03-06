Кіберполіцейські Хмельниччини викрили торговця дитячим порно

Правоохоронці затримали зловмисника та оголосили йому про підозру. Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Кіберполіцейські Хмельниччини у взаємодії з Всеукраїнською громадською організацією «Магнолія» спільно зі слідчими ГУНП в Хмельницькій області встановили 44-річного жителя обласного центру, який поширював дитячу порнографію.

Викриття зловмисника стало можливим завдяки функціонуванню проєкту StopCrime, створеному Міністерством цифрової трансформації України, Департаментом кіберполіції Національної поліції України та ВГО «Магнолія».

На зазначений портал громадяни надіслали вебпосилання на протиправний контент. Оператори ВГО «Магнолія» проаналізували отриману інформацію з використанням спеціалізованих ІТ-технологій та направили до кіберполіції для встановлення осіб, причетних до її виготовлення та поширення.

Кіберполіцейські встановили особу мешканця Хмельницького, який для отримання додаткового заробітку створив і адміністрував 11 вебресурсів для поширення протиправного контенту.

В результаті проведеної експертизи встановлено, що фото- і відеозображення, які розміщувалися на створених хмельничанином сайтах, мають ознаки дитячого порно.

Слідчі затримали зловмисника та оголосили йому підозру за ч. ч. 3, 4 ст. 301-1 (Виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють інших «споживачів» протиправного контенту.

Якщо ви побачили фото чи відео, на якому зображено сексуальне насилля над дитиною – повідомте про це онлайн за допомогою проєкту StopCrime (https://stopcrime.ua/net-crime). За необхідності можете зазначити інформацію анонімно.

Департамент кіберполіції Національної поліції України