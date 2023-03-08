На Одещині зловмисниці пообіцяли «зняти порчу» і забрали в жінки 120 тисяч гривень

Правопорушниці їздили по населених пунктах у пошуку громадян похилого віку. Натрапивши на потерпілу, вони розповіли їй про негаразди, які нібито мають статися з її донькою, і вмовили віддати заощадження, аби уберегти від лиха. Викрили поліцейські аферисток наступного дня. У них вилучили частину чужих грошей. Жінкам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Подія сталася шостого березня у місті Южне. До 67-річної містянки підійшли декілька невідомих жінок і почали розповідати про порчу, яку нібито накладено на її доньку. Залякавши пенсіонерку тим, що дівчина має невдовзі загинути в автокатастрофі, зловмисниці запевнили, що можуть відвернути біду, і вмовили піти додому по воду та гроші.

Старенька виконала прохання незнайомок, віддавши їм пляшку води та 120 тисяч гривень. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайок, коли жінки сіли в автомобіль і поїхали.

Отримавши інформацію про подію та приблизний опис громадянок і їхнього транспортного засобу, співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції вже наступного дня розшукали їх в Одесі у орендованому житлі. У фігуранток, уродженок Харківської та Донецької областей, 1998 та 1986 р.н., вилучили частину грошей, здобутих злочинним шляхом.

На підставі достатньої кількості доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили громадянкам про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000-68000 гривень) або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Слідство триває. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Просимо громадян бути пильними з незнайомцями і не такими довірливими. У подібних ситуаціях кличне сусідів, рідних. Присутність очевидців точно налякає зловмисників.

Відділ комунікації поліції Одещини