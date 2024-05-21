В Ужгороді поліція підозрює чоловіка у зберіганні дитячого порно

На незаконному одержанні та зберіганні дитячої порнографії викрили 53-річного уродженця Донеччини, який наразі проживає в Ужгороді. Фігуранту слідчі повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 6 років увʼязнення.

Співробітники кіберполіції викрили на незаконному одержанні та зберіганні матеріалів сексуального характеру за участю дітей 53-річного уродженця села Часів Яр Донецької області.

За місцем проживання фігуранта в Ужгороді поліцейські провели санкціонований судом обшук. Там виявили комп’ютерну техніку, на яку чоловік завантажив та зберігав понад 6 тисяч файлів порнографічного характеру. Останні, за висновками експертизи, належать до дитячої порнографії.

Техніку у фігуранта вилучили. За фактом умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисному її зберіганні без мети збуту чи розповсюдження, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує до 6 років ув’язнення із позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області