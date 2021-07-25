На Вінниччині шестеро зловмисників погрожували вбивством слідчим поліції

За словами т.в.о. начальника Бершадського відділу поліції Олександра Гилика, близько 09:00 години до поліції надійшло повідомлення від громадян щодо незаконної порубки деревини в полезахисній смузі села Ольгопіль.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські встановили, що у лісосмузі місцеві жителі здійснювали незаконну порубку насадження дубу.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Під час обшуку у проведення слідчої дії втрутилися шестеро місцевих жителів. Правопорушники почали провокувати конфлікт, смикали поліцейських за формений одяг, а згодом, озброївшись сокирою, лопатою, бензопилою та металевою арматурою, погрожували розправою та вбивством.

Для припинення групових хуліганських дій на місце події прибули поліцейські роти поліції особливого призначення. Трьох правопорушників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Факт вчиненого правопорушення відносно поліцейських задокументувала слідчо-оперативна група поліції. З місця події вилучені речові докази.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області