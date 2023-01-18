Зловмисника, який вчинив наругу над 13 могилами, ув’язнили на 5 років

Дніпровський апеляційний суд за скаргою прокурора скасував умовне покарання і призначив 5 років тюремного строку за наругу над могилами.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 січня.

З кінця травня і до початку вересня 2021-го обвинувачений викрав металеві надгробки з 13 могил у селі Кіндратівка Донецької області.

У вечірній час на цвинтарі він виривав металеві надгробні пам’ятники.

Дружківський райсуд Донецької області звільнив зловмисника від відбуття 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.

Прокурор оскаржив вирок. На його думку, звільнення від покарання з випробування є безпідставним. Адже громадянин скоїв злочин, що принижує права померлих, осквернивши 13 могил. Також прокурор звертав увагу на негативні характеристики обвинуваченого та його схильність до вчинення злочинів. У минулому цей чоловік має погашену судимість.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний суд переконався, що виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства є неможливим.

Чоловік вчинив 13 злочинних епізодів протягом нетривалого періоду часу. Предметом злочину виступали місця поховань, тобто він проявив зневагу до пам’яті померлих.