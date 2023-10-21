У Черкасах інтернет-магазин продавав підробку під виглядом люксового бренду

Смартгодинники, аксесуари до них та мобільних ґаджетів, а також іншу підробку з логотипом світової торгової марки правоохоронці вилучили під час обшуку. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження.

П’ятеро осіб створили інтернет-магазин, де розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції люксового бренду. Клієнтам вони пропонували придбати бездротові навушники, зарядні пристрої, смартгодинники, аксесуари до них та мобільних ґаджетів. Натомість покупцям ділки відправляли підробку за ціною оригіналу.

Збут продукції через інтернет-магазин у Черкасах викрили працівники кіберполіції та слідчого Управління ГУНП в Черкаській області, за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення було проведено ряд обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, а також в офісному і складському приміщенні інтернет-магазину.

Правоохоронці вилучили вказану продукцію, а також автомобілі марки Porsche Macan, Volkswagen Tiguan та Polo, BMW X-5, що належать ділкам, і грошові кошти у сумі близько 620 тисяч гривень та більш як 6 тисяч доларів, як речові докази.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 та ч. 3 ст. 229, (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області