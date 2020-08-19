Викрито іноземця, який налагодив незаконний збут вогнепальної зброї на території Харкова
Припинили злочинну діяльність громадянина Ізраїлю співробітники відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НП України, Управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили грошові кошти, отримані зловмисником за незаконний збут зброї.
На теперішній час іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet