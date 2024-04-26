Пʼяний голова райдержавної адміністрації міста Бровари вʼїхав на автівці у натовп людей

Поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участю посадовця районної військової адміністрації. Автопригода сталась сьогодні, 26 квітня, у місті Бровари, що на Київщині.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дитина.

Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Цим посадовцем виявився Голова районної державної адміністрації міста Бровари Володимир Майбоженко. У ОВА вже повідомили про його звільнення.