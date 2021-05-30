«Ехал с превышением скорости»: под Харьковом водитель погиб в разбившемся и сгоревшем авто (фото)

В Дергачевском районе полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии.

29 мая около 16:00 произошло ДТП на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на территории Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Предварительно следователи установили, что 29-летний водитель легкового автомобиля «Volkswagen CC» двигался с превышением скорости и выехал за пределы дороги на правую обочину. Затем машина врезалась в металлическую опору рекламного щита и загорелась. Водитель погиб на месте.

Сведения о событии «копы» внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области журналисту 057 сообщили, что точную скорость, с которой ехал погибший водитель, установят во время экспертизы.