У Вінницькій області в зіткненні вантажівок загинули їх водії (фото, відео)

25 квітня близько 00.30 год на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Зарудинці сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів «Мерседес» та «ДАФ». Внаслідок аварії обидва водії загинули на місці події. Пасажир «Мерседесу» з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

За інформацією слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, проведеними на місці події першочерговими слідчими діями встановлено, що водій вантажівки «ДАФ» виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося лобове зіткнення двох автомобілів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 45-річний водій «Мерседесу», мешканець Чернівецької області, та 33-річний керманич «ДАФу» з Одещини.

В межах відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) слідчі встановлюють всі обставини та причини аварії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області