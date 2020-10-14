В Одесской области подросток погиб, пытаясь спасти двух своих друзей

Стали известны подробности трагедии, которая произошла сегодня на пляже курортного Черноморска. Как выяснилось, 16-летний парень бросился в море, чтобы спасти своих двоих тонущих друзей. В результате подросток утонул сам.

По информации полиции, происшествие произошло вчера около 15 часов.

После занятий четверо друзей из разных населенных пунктов собрались на побережье, чтобы попрощаться перед отъездом по домам на время введения дистанционного обучения. Двое из ребят решили искупаться, но неожиданно поднялись волны и они начали тонуть. На помощь друзьям бросился их друг, который остался на берегу, однако он и сам стал заложником моря.

Из воды ребятам — жителям Белгород-Днестровского района, 2005 года рождения, — помог выбраться полицейский, прибывший по вызову случайного свидетеля происшествия, который пытался помочь. После оказания медицинской помощи госпитализация им не понадобилась. Сейчас подростки в территориальном отделе полиции, где с ними работают ювеналы и психологи.

Сообщается, что погибший парень был из Овидиополя. // Взгляд из Одессы