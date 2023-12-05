Поліція Кам’янського розшукує 15-річну дівчину (фото)

4 грудня Олеся Литус пішла з місця мешкання в м.Кам’янське та до теперішнього часу її місцеперебування не відомо.

Прикмети: зріст 161 см, волосся коротке чорне, очі карі. На правій руці вище до плеча є слід, як від порізу.

Була одягнена: чорна куртка, червона худі, чорні сапоги по типу берці, чорні штани.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Олесі Литус, 2008 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами ☎: 102, (096) 586 94 41.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП