У Лохвиці жінка загинула внаслідок вибуху газового балону

Сьогодні, близько 10:25, поліція отримала повідомлення від швидкої допомоги про травмування жінки, 1948 року народження, внаслідок вибуху газового балона у приватному будинку.

Літня жінка померла від тілесних ушкоджень під час проведення реанімаційних заходів.

Попередньо встановлено, що пенсіонерка постраждала внаслідок вибуху балону з пропаном під час приготування їжі. Чоловік, 1953 року народження, який також знаходився в будинку, не постраждав.

Станом на 11:30 надзвичайники проводять заходи із ліквідації пожежі, що виникла у місці вибуху. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини