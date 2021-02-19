У Дніпрі під час пожежі загинуло троє людей

У Дніпрі на вулиці Халхінгольській Самарського району сталася пожежа в одноповерховому неексплуатованому будинку, під час якої на місці загинуло двоє людей; ще одного постраждалого в тяжкому стані шпиталізували, але він помер у лікарні.

Про це 19 лютого повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). На гасінні працювали чергові відділення 3-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України в області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині будинку: горіло сміття, старі речі та дерев’яна конструкція даху будівлі. Загальна площа загоряння становила 80 кв. метрів.

Пожежу локалізовано о 02:15 та ліквідовано о 03:21. До її гасіння залучали сім людей особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Під час ліквідації НП в будинку було виявлено тіла двох осіб, їхні дані встановлюються, а також постраждалого 1960 року народження.

Чоловіка госпіталізували до міської клінічної лікарні №2 з попереднім діагнозом 80% опіків тіла. На жаль, він помер. // OBOZREVATEL