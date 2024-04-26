Очільник Пентагону повідомив про новий пакет допомоги Україні на $6 млрд. Що до нього увійде
У переліку – засоби перехоплення для системи ППО Patriot і NASAMS і комплекси для боротьби із дронами, а також боєприпаси.
CША виділяють ще один пакет допомоги Україні в розмірі 6 мільярдів доларів.
Про це повідомив на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.
За словами Остіна, нові потужності для Києва купуватимуть в американських виробників. До пакету включать засоби перехоплення для систем Patriot і NASAMS, системи протидії дронам, значна кількість артилерійських боєприпасів і зенітні снаряди.
Остін підкреслив, що це найбільший на сьогодні пакет військової допомоги від США і він підкреслює відданість підтримці України.
Згодом на сайті Пентагону оприлюднили орієнтовний перелік зброї та озброєння, яке отримає Київ:
- додаткові боєприпаси до систем ППО Патріот;
- додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
- системи протидії БпЛА;
- боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
- багатоцільові радари;
- протиартилерійські радари;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- БпЛА Switchblade і Puma;
- тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння й техніки;
- підривні боєприпаси;
- компоненти для підтримки українського виробництва БпЛА та інших можливостей;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
- підтримка для навчання, технічне обслуговування.
- Перед початком засідання “Рамштайну” Остін анонсував пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів, у який увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.
- 24 квітня Україна вже отримала допомогу від США на мільярд доларів, до якого увійшли ракети, боєприпаси та інше озброєння для Сил оборони.